Шольц потребовал от Путина немедленно прекратить войну в Украине

После трагедии в Буче Шольц вынужден делать более резкие заявления в адрес Путина / Коллаж "Сегодня"

На фоне давления на канцлера Германии Олафа Шольца по поводу высоких цен на энергоносители внутри страны лидеру немецкого правительства все же пришлось резко выступить в адрес президента России, от энергоносителей которой в значительной степени зависит ФРГ. Канцлер осудил действия армии России в Буче и призвал российского диктатора прекратить разрушительную войну в Украине.

Об этом сообщает немецкое издание RGA.

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Выступая в Бундестаге и осуждая произошедшее в Буче Шольц призвал Владимира Путина прекратить никому не нужную войну.

"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну – немедленно. Выведите свои войска из Украины. Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков. Убийство гражданских лиц – это военное преступление. Для ясности: виновные и те, кто их заказал, должны быть привлечены к ответственности. В конце концов, мы должны ожидать, что увидим больше таких кадров", - заявил Шольц с трибуны парламента.

В Берлине также возмущены заявлениями из Москвы об инсценировке кадров в Буче.

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Санкции

По словам Шольца, Европейский Союз готовит новые серьезные санкции против России, которые в итоге должны остановить Кремль и не дать ему одержать победу.

"Пятый пакет санкций находится в стадии финального обсуждения. Именно он поможет России ощутить на себе последствия этой войны", – заявил Шольц.