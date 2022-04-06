Шольц вимагає від Путіна негайно припинити війну в Україні

Після трагедії у Бучі Шольц змушений робити різкіші заяви на адресу Путіна / Колаж "Сьогодні"
На тлі тиску на канцлера Німеччини Олафа Шольца з приводу високих цін на енергоносії всередині країни лідеру німецького уряду все ж таки довелося різко виступити на адресу президента Росії, від енергоносіїв якої значною мірою залежить ФРН. Канцлер засудив дії армії Росії у Бучі та закликав російського диктатора припинити руйнівну війну в Україні.
Про це повідомляє німецьке видання RGA.
Заява
Виступаючи у Бундестазі та засуджуючи те, що сталося в Бучі, Шольц закликав Володимира Путіна припинити нікому не потрібну війну.
"Зупиніть цю руйнівну та саморуйнівну війну – негайно. Виведіть свої війська із України. Жахливі кадри з Бучі глибоко вразили всіх нас. Російські солдати перед виведенням військ влаштували там різанину українських цивільних осіб, включаючи дітей, жінок та старих людей. Вбивство цивільних – це військовий злочин. Для ясності: винних і тих, хто їх замовив, мають притягнути до відповідальності. Зрештою, ми маємо очікувати, що побачимо більше таких кадрів", – заявив Шольц із трибуни парламенту.
У Берліні також обурені заявами із Москви про інсценування кадрів у Бучі.
Санкції
За словами Шольца, Європейський Союз готує нові серйозні санкції проти Росії, які зрештою мають зупинити Кремль і не дати йому здобути перемогу.
"П'ятий пакет санкцій перебуває на стадії фінального обговорення. Саме він допоможе Росії відчути на собі наслідки цієї війни", – заявив Шольц.
- Як відомо, ЄС 5 квітня оголосив про вугільне ембарго проти Росії, а також про заборону операцій із чотирма ключовими російськими банками. Таке рішення було ухвалено після оприлюднення інформації про звірства солдат армії Росії в Бучі.
- Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс вважає, що Захід повинен продовжувати посилення тиску на президента Росії та допомагати Україні.