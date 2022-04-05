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Захід має посилювати тиск на Путіна, він розуміє лише силу – глава МЗС Британії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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5 квітня, 22:52
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Трасс заявила, що санкції мають значний вплив на економіку РФ
Глава МЗС Британії заявила, що президент Росії навряд чи серйозно ставиться до переговорів з Україною.
Глава МЗС Британії заявила, що президент Росії навряд чи серйозно ставиться до переговорів з Україною. / Фото: DW.com, Колаж: Сьогодні

Захід має більше посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна і допомагати Україні, бо Путін розуміє лише силу.

Про це заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс, пише "Європейська правда".

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Санкції проти РФ

За її словами, президент Росії навряд чи серйозно ставиться до переговорів з Україною, якщо продовжує обстріл цивільного населення. Водночас Трасс заявила, що санкції значно впливають на економіку агресора, але "цього недостатньо, щоб зупинити військову машину Росії".

"Щоб досягти миру, ми повинні бути рішучими. Це означає, що ми, наші союзники та партнери, подвоїмо те, що вже поставило Путіна в незручне становище – санкції проти його режиму та значну зброю для України… Сила – це єдине, що розуміє Путін. Це має й надалі визначати нашу відповідь. Нам потрібно й надалі сильно бити по його режиму додатковими санкціями. Ми повинні переконатися, що Путін більше ніколи не зможе загрожувати Україні", – сказала міністр.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс.

Крім цього, вона заявила, що після кадрів з Бучі та інших звільнених міст у Заходу є "моральний обов'язок діяти".

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"Разом ми не зупинимося, поки Україна не переможе, а Путін не зазнає краху", – зазначила Трасс.

Нагадаємо, радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що США оголосять про нові санкції проти Російської Федерації цього тижня.

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