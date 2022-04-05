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Абрамовича наздогнали західні санкції: канючить у друзів мільйон

Павло Заяць Павло Заяць
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5 квітня, 13:49
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В олігарха скінчились гроші навіть на зарплати персоналу
Майно Романа Абрамовича, зокрема – кілька шикарних яхт, заморожене санкціями
Майно Романа Абрамовича, зокрема – кілька шикарних яхт, заморожене санкціями / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський олігарх Роман Абрамович, який потрапив під західні санкції, не має чим платити своєму персоналу і вимушений позичати гроші у своїх друзів.

Як повідомляє американське видання Page Six з посиланням на свої джерела, Абрамович просить у своїх найближчих впливових друзів позичити йому 1 мільйон доларів.

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"Він каже, що ніколи не затримував виплату зарплатні своєму персоналові, а це становить 750 тисяч доларів на тиждень, і оскільки його статки заморожені, він не в змозі заплатити своїм людям", – каже джерело.

За даними видання, Абрамович звертався за грішми до голлівудського продюсера та режисера Бретта Ратнера і до родини Ротшильдів, і ще багато до кого. Але добрі друзі російського олігарха не погодилися дати йому грошей, оскільки або не мають стільки готівки, або побоюються можливих наслідків згідно з міжнародним законодавством.

За даними Bloomberg, багатство Абрамовича, яким він наразі не може користуватися, становить 14,3 мільярда доларів.

Як зазначає видання, іронія полягає в тому, що Абрамович володіє щонайменше чотирма супер-яхтами на загальну суму майже 1,4 мільярди доларів. Крім того, він є власником маєтку на Карибських островах вартістю 700 мільйонів доларів.

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Яхта Романа Абрамовича Eclipse оцінюється в 700 млн доларів
Яхта Романа Абрамовича Eclipse оцінюється в 700 млн доларів / Фото: Reuters

"Тим часом Абрамович все ще робить все можливе, щоб утримати свої активи на плаву, бьеручи участь у мирних переговорах, щоб покласти край вторгненню Путіна в Україну. На мирні переговори його запросила Україна, яка вважає, що він має прямий контакт з Путіним, що він заперечує", – пише видання.

Абрамович намагається помирити РФ з Україною

Олігарх Роман Абрамович став посередником у переговорах між Україною і Росією про завершення бойових дій.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що російський олігарх відіграє ключову роль у перемовинах.

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"Щодо Романа Абрамовича, це практично офіційна інформація, що він є посередником, який займається забезпеченням переговорної логістики між групами, які досить прохолодно, м'яко кажучи, ставляться одна до іншої — у нас же війна. І для того, щоб сам переговорний процес був мобільнішим, конструктивнішим і так далі, — саме над цим працює Роман Абрамович", – повідомив Подоляк.

За даними розслідувачів Bellingcat, Романа Абрамовича і ще двох учасників переговорів навіть намагалися отруїти невстановленою хімічною речовиною.

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