Олігархи безпорадні: Піонтковський сказав, хто скине Путіна

Російський політолог також упевнений, що Путін готується кинути в Україну нових строковиків

Піонтковський каже, що між ФСБ та президентом Росії є конфлікт / Колаж "Сьогодні"

Зміну політичного розкладу у Росії слід очікувати від військових. Розраховувати на олігархів не варто. Загалом військова операція може тривати до квітня.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі Україна 24.

Реклама

Переворот

" Я не бачу поки що ознак перевороту. Але будь-яка військова поразка, це завжди передумова військового перевороту. Тому ті перші контруспіхи, які ми бачимо від української армії останніми днями, звичайно, посилюють кількість питань, які військові в Москві ставлять одне одному, а ті, які можуть це зробити, звичайно, ставлять головнокомандувачу. Адже добре відомо, що військове командування генштабу було проти повномасштабного вторгнення. Тому аргумент військових "Ми ж вас попереджали" може звучати дедалі переконливіше. З кожним новим успіхом української армії можливість такого виступу зростає. Внутрішні зміни у російській верхівці можуть зробити лише військові. Усі дурні розрахунки на олігархів – це абсолютно безпорадні люди. Деякі з них зараз біжать, решта кидаються", – вважає Піонтковський.

Оточення Путіна

В оточенні міжнародного військового злочинця справді спостерігається розкол і не в останню чергу свою роль може зіграти конфлікт між лідером Чечні Рамзаном Кадировим та директором ФСБ.

"Військова поразка швидко прочищає мозок. Власне поразка основна сталася у перші два дні, коли вони не захопили аеродром, їх вибили звідти українці. А у них був план як у 1968 році в Чехословаччині. Тоді вони зрадливо захопили аеродром – пасажирський літак попросив аварійну посадку, а звідти вискочив спецназ. Вони увірвалися до Праги, заарештували голову ЦК, побили його, відвезли до Москви і ще на 30 років окупували Чехословаччину. Ось цей план був тут. Але ж він провалився. Коли за місяць не змогли взяти жодне велике місто, ясно, що в таборі ворога почалася паніка. Поки що легка така. Перша втеча жирна вже є. А сьогодні показали Шойгу, але дуже такий сумнівний відеозапис. Путін спілкується з Радою Безпеки і десь у верхньому правому кутку мовчить Шойгу. Очевидний особистий конфлікт Путіна з Бортниковим. Але він давно йде лінією антитерористичного погляду на Кадирова. ФСБ ненавидять Кадирова Вони навіть намагалися його заарештувати. А зараз це загострилося тим, що Путін заарештував весь відділ ФСБ, який займався Україною", – сказав в ефірі каналу Україна 24 російський експерт.

Реклама

Останній бій у квітні

На думку експерта, Путін все ж таки оголосить мобілізацію, кине в Україну останні сили. Це може статися 1 квітня як раз на день призову.

"Він збере ще нещасних строковиків і кине в останню спробу атаки захоплення міста. Ось це у квітні буде обов'язково. Навіть є дуже тривожні чутки, але вся історія злочину путінського режиму робить такий сценарій ймовірним. Адже чому мобілізацію не оголошено досі? Тому що коли вони заговорили про неї після провалу перших днів, з'ясувалося, що суспільство категорично проти. Значить, треба суспільство підготувати", – вважає Андрій Піонтковський.

Реклама

Ситуація у Росії