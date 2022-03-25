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Між Путіним і Шойгу розкол: Гудков повідомив про напружені стосунки

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25 березня, 00:02
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Російський політик не знає, що саме сталося всередині команди, але стверджує, що є якась проблема
Останній раз голова Шойгу був у новинах 11 березня / Колаж "Сьогодні"
Останній раз голова Шойгу був у новинах 11 березня / Колаж "Сьогодні"

Між президентом РФ Володимиром Путіним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгустався розкол і все можливо через сумніви щодо якихось доручень глави Росії. Про це розповів російський політик, громадський діяч Дмитро Гудков каналу "Україна 24" в ефірі проекту FREEDOM.

"Якби Шойгу і Герасимова заарештували, інформація спливла б точно. Не думаю, що їх заарештували. Якщо не звільнити і не усунути, то могли хоча б перестати з ними спілкуватися, тому що вони, напевно, висловлювали сумніви щодо якихось доручень Путіна. Не виключено, що це могло бути пов'язане із запровадженням режиму особливої готовності, коли перевіряють готовність ядерної зброї", – каже Дмитро Гудков.

Російський політик припускає, що всередині команди зараз досить напружені стосунки.

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"Я не знаю, що там було, але очевидно, що там якась проблема: або проблема зі здоров'ям, або проблема у відносинах між Путіним та Шойгою. Напевно, там дуже напружені відносини всередині команди", – додав Дмитро Гудков.

Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня

До цього події з особистою участю Шойгу проходили раз на кілька днів.

  • 8 березня прес-служба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.
  • 4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра із генсеком ООН.
  • 1 березня агенції публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.
  • 27 лютого він був присутній на зустрічі із Путіним.
  • 24 лютого прес-служба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних Сил Росії Валерія Герасимова.

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3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
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ББМ ББМ
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6
Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
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