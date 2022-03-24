Шойгу засвітився на засіданні Радбезу РФ, але в Мережі засумнівалися у достовірності (відео)

Прессекретар господаря Кремля заявив, що у міністра оборони багато справ, тому він не з'являвся так довго у публічному просторі

Шойгу нібито з'явився на засіданні Радбезу РФ в онлайн-форматі. Фото: колаж "Сьогодні"

"Зниклий" на 13 днів міністр оборони РФ Сергій Шойгу з'явився. Він доповідав на Раді безпеки Росії про перебіг війни проти України.

Про це повідомляє видання "Медуза".

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Шойгу не з'являвся у публічному просторі протягом 13 днів у зв'язку з тим, що має "багато турбот", пов'язаних з війною російської держави проти України. Водночас представник Кремля заявив, що голова оборонного відомства брав участь у сьогоднішньому засіданні Ради безпеки РФ.

За даними видання, журналіст CNN запитав у Пєскова про самопочуття Шойгу, оскільки він давно не з'являвся в інформаційному полі, а також попросив прокоментувати дані видання "Агентство" про те, що міністр може мати проблеми зі здоров'ям.

"Не можу (заспокоїти. – Ред.). Не треба слухати видання "Агентство". Звертайтесь до міністерства оборони", – сказав прессекретар господаря Кремля.

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У Мережі також з'явилися кадри, на яких можна побачити, що Шойгу відображено на екрані монітора президента РФ Володимира Путіна під час наради.

Але у соцмережах засумнівалися у тому, наскільки справжній Шойгу із сьогоднішнього ролика. Увага на верхній лівий кут. На кадрах видно, то чорний екран, то міністра, який сидить не рухаючись.

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Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня

До цього події за особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.

4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра з генсеком ООН.

1 березня агентства публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.

27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.

24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова.

Раніше ми повідомляли, що у Зеленського відреагували на раптове зникнення Шойгу.

Також нагадаємо, журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина заявив, що зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу може бути пов'язано з тим, що він не хоче застосовувати ядерну зброю.