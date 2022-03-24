Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Шойгу засвітився на засіданні Радбезу РФ, але в Мережі засумнівалися у достовірності (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 16:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прессекретар господаря Кремля заявив, що у міністра оборони багато справ, тому він не з'являвся так довго у публічному просторі
Шойгу нібито з'явився на засіданні Радбезу РФ в онлайн-форматі. Фото: колаж "Сьогодні"
Шойгу нібито з'явився на засіданні Радбезу РФ в онлайн-форматі. Фото: колаж "Сьогодні"

"Зниклий" на 13 днів міністр оборони РФ Сергій Шойгу з'явився. Він доповідав на Раді безпеки Росії про перебіг війни проти України.

Про це повідомляє видання "Медуза".

Реклама

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Шойгу не з'являвся у публічному просторі протягом 13 днів у зв'язку з тим, що має "багато турбот", пов'язаних з війною російської держави проти України. Водночас представник Кремля заявив, що голова оборонного відомства брав участь у сьогоднішньому засіданні Ради безпеки РФ.

За даними видання, журналіст CNN запитав у Пєскова про самопочуття Шойгу, оскільки він давно не з'являвся в інформаційному полі, а також попросив прокоментувати дані видання "Агентство" про те, що міністр може мати проблеми зі здоров'ям.

"Не можу (заспокоїти. – Ред.). Не треба слухати видання "Агентство". Звертайтесь до міністерства оборони", – сказав прессекретар господаря Кремля.

Реклама

У Мережі також з'явилися кадри, на яких можна побачити, що Шойгу відображено на екрані монітора президента РФ Володимира Путіна під час наради.

Але у соцмережах засумнівалися у тому, наскільки справжній Шойгу із сьогоднішнього ролика. Увага на верхній лівий кут. На кадрах видно, то чорний екран, то міністра, який сидить не рухаючись.

Реклама

Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня

До цього події за особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

  • 8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.
  • 4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра з генсеком ООН.
  • 1 березня агентства публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.
  • 27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.
  • 24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю голови Генштабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова.

Раніше ми повідомляли, що у Зеленського відреагували на раптове зникнення Шойгу.

Також нагадаємо, журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина заявив, що зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу може бути пов'язано з тим, що він не хоче застосовувати ядерну зброю.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти