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Шойгу засветился на заседании Совбеза РФ, но в Сети засомневались в достоверности (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 16:56
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Пресс-секретарь хозяина Кремля заявил, что у министра обороны много дел, поэтому он не появлялся так долго в публичном пространстве
Шойгу якобы появился на заседании Совбеза РФ в онлайн-формате. Фото: коллаж "Сегодня"
Шойгу якобы появился на заседании Совбеза РФ в онлайн-формате. Фото: коллаж "Сегодня"

"Пропавший" на 13 дней министр обороны РФ Сергей Шойгу объявился. Он докладывал на Совбезе России о ходе войны против Украины.

Об этом сообщает издание "Медуза".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Шойгу не появлялся в публичном пространстве на протяжении 13 дней в связи с тем, что у него "много забот", связанных с войной российского государства против Украины. В то же время представитель Кремля заявил, что глава оборонного ведомства участвовал в сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ.

По данным издания, журналист CNN спросил у Пескова о самочувствии Шойгу, так как он давно не появлялся в информационном поле, а также попросил прокомментировать данные издания "Агентство" о том, что у министра могут быть проблемы со здоровьем.

"Не могу (успокоить. – Ред.). Не нужно слушать издание "Агентство". Обращайтесь в министерство обороны", – сказал пресс-секретарь хозяина Кремля.

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В Сети также появились кадры, на которых можно увидеть, что Шойгу отображен на экране монитора президента РФ Владимира Путина во время совещания.

Но в соцсетях засомневались в том, насколько настоящий Шойгу из сегодняшнего ролика. Внимание на верхний левый угол. На кадрах видно, то черный экран, то министра, который сидит обездвижено.

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Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта

До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

  • 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
  • 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
  • 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
  • 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
  • 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского отреагировали на внезапное исчезновение Шойгу.

Также напомним, журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина заявил, что исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу может быть связано с тем, что он не хочет применять ядерное оружие.

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