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Зникнення Шойгу невипадково? Журналіст висунув несподівану версію

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24 березня, 00:23
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Політичний оглядач Іван Яковина вважає, що ніхто з вищого генералітету не хоче помирати
Журналіст Іван Яковина прокоментував зникнення Сергія Шойгу. Фото: колаж "Сьогодні"
Журналіст Іван Яковина прокоментував зникнення Сергія Шойгу. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина заявив, що зникнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу може бути пов'язано з тим, що він не хоче застосовувати ядерну зброю. За його словами, саме атомна зброя наразі є єдиним логічним розвитком для президента РФ Володимира Путіна.

Про це політичний оглядач Іван Яковина розповів в ефірі проєкту FREEDOM.

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"У Володимира Путіна зараз немає гарного виходу. Єдиним логічним розвитком для нього буде спроба застосування атомної зброї. Я думаю, що зникнення Шойгу та Герасимова, які теоретично за старими протоколами мали разом з Путіним ухвалювати рішення про початок нанесення ядерного удару, може бути пов'язане з цим. Можливо, ці двоє сказали, що ми готові йти воювати скільки треба, але ядерну зброю у війні застосовувати не будемо", – сказав Яковина.

Журналіст вважає, що саме з цієї причини Путін, можливо, вирішив позбутися Шойгу і Герасимова.

"Бо ніхто з вищого генералітету не хоче помирати, не хоче, щоб їхні онуки помирали", – додав Яковина.

У Росії зник Шойгу. Міністр оборони 12 днів не з'являється на публіці

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі. Востаннє глава Міноборони був у новинах 11 березня. Про це написали російські журналісти-розслідувачі з видань "Медіазона" і "Агентство".

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"11 березня міністерство повідомляло, що Шойгу провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром. Того ж дня Міноборони поширило відео, на якому Шойгу відвідує Центральний військовий клінічний шпиталь імені Мандрика", – йдеться у повідомленні.

18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля. Згідно з повідомленням, Шойгу був на засіданні, але відео та фотографій з наради не публікувалося. Того ж дня, 18 березня, на "Першому каналі" вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті співпадала з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня.

Остання новина у профілі Шойгу на сайті Міноборони також датовано 11 березня.

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Як часто Шойгу з'являвся у ЗМІ до 11 березня:

До цього події за особистою участю Шойгу відбувалися раз на кілька днів.

  • 8 березня пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу поговорив із міністром оборони Туреччини.
  • 4 березня на сайті повідомлялося про розмову міністра із генсеком ООН.
  • 1 березня агентства публікували заяву Шойгу про те, що російська армія продовжить війну в Україні.
  • 27 лютого він був присутній на зустрічі з Путіним.
  • 24 лютого пресслужба Міноборони повідомила, що Шойгу доручив створити "безпечні коридори для українських військових, які склали зброю".

Але пропав не лише Шойгу. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участі голови Генштабу Збройних Сил Росії Валерія Герасимова.

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Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
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