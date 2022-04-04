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Олігархи побігли з Росії: мільярдер Прохоров отримав ізраїльське громадянство

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 квітня, 17:31
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Прохоров приїхав до Ізраїлю не просто щоб "відсидітися", а й щоб позбутися російського паспорта
Михайло Прохоров отримав громадянство Ізраїлю.
Михайло Прохоров отримав громадянство Ізраїлю. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський мільярдер Михайло Прохоров заявив про набуття ізраїльського громадянства. Він прибув до Ізраїлю кілька днів тому приватним літаком зі Швейцарії.

Про це пише The Time of Israel.

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Прохоров, який за версією Bloomberg займає 12-е місце серед найбагатших людей Росії зі статками 13,8 млрд доларів, не піддавався санкціям США, ЄС або Великобританії після російського вторгнення в Україну. В даний час він володіє найбільшим виробником золота в Росії та раніше був власником баскетбольної команди NBA Brooklyn Nets.

У 2012 році він балотувався на посаду президента Росії та зайняв за підсумками виборів третє місце.

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Як зазначив український нардеп Олексій Гончаренко, російський олігарх Михайло Прохоров втік до Ізраїлю не просто, щоб "відсидітися", а на постійне місце проживання.

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"На Росії ставлять хрест навіть ті, хто використав її як гаманець або ріг достатку. Путін почав війну і поставив підніжку всім, включаючи самого себе. Це вже не зупинити. Інакше російські олігархи просто їхали б ненадовго. Але якщо вони позбавляються паспортів – значить , "ненадовго" більше не вийде", – зазначив нардеп.

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