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Глава МЗС Британії їде до Польщі, щоб закликати до нових санкцій проти РФ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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4 квітня, 15:50
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У Варшаві вона зустрінеться зі своїми українськими та польськими колегами Дмитром Кулебою та Збігневом Рау
Трас їде до Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"
Трас їде до Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МЗС Британії Ліз Трасс сьогодні, 4 квітня, відвідає Польщу, щоб закликати до жорсткіших дій щодо РФ і підтримати Україну у мирних переговорах.

Про це йдеться на сайті уряду.

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"Путін ще не показав, що серйозно ставиться до дипломатії. Жорсткий підхід з боку Великої Британії та наших союзників життєво важливий для зміцнення позиції України у переговорах", – сказала Трас.

Британський міністр наполягатиме на подальших діях союзників проти Москви та оголосить про виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів організаціям, які працюють із жертвами сексуального насильства в Україні.

Підтримка Великої Британії

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