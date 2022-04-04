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Глава МИД Британии едет в Польшу, чтобы призвать к новым санкциям против РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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4 апреля, 15:50
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В Варшаве она встретится со своими украинскими и польскими коллегами Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау
Трасс едет в Польшу. Фото: коллаж "Сегодня"
Трасс едет в Польшу. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД Британии Лиз Трасс сегодня, 4 апреля, посетит Польшу, чтобы призвать к более жестким действиям насчет РФ и поддержать Украину в мирных переговорах.

Об этом говорится на сайте правительства.

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"Путин еще не показал, что серьезно относится к дипломатии. Жесткий подход со стороны Великобритании и наших союзников жизненно важен для укрепления позиции Украины в переговорах", – сказала Трасс.

Британский министр будет настаивать на дальнейших действиях союзников против Москвы и объявит о выделении 10 миллионов фунтов стерлингов организациям, работающим с жертвами сексуального насилия в Украине.

Поддержка Британии

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