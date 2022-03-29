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Британия не снимет санкции с России после прекращения огня – Джонсон

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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29 марта, 17:46
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Великобритания планирует усилить давление на Владимира Путина
Великобритания не снимет санкции с РФ после договора о прекращении огня. Фото: коллаж "Сегодня"
Великобритания не снимет санкции с РФ после договора о прекращении огня. Фото: коллаж "Сегодня"

Договора между Украиной и Россией о прекращении огня недостаточно для того, чтобы Великобритания отменила антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает Reuters.

"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", – процитировал Джонсона его представитель в комментарии изданию.

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Он также добавил, что давление на Владимира Путина должно быть усилено, чтобы Россия полностью изменила свой курс.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в столице Турции закончился раунд переговоров делегаций Украины и России. Украина передала свои требования о гарантиях безопасности и будет ждать ответа от РФ.

Также мы информировали, что в документе указали, как будут принимать решение о гарантиях, какие будут пункты и обязательства.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

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