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Британія не зніме санкції з Росії після припинення вогню – Джонсон

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 17:46
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Велика Британія планує посилити тиск на Володимира Путіна
Британія не зніме санкції з РФ після договору про припинення вогню. Фото: колаж "Сьогодні"
Британія не зніме санкції з РФ після договору про припинення вогню. Фото: колаж "Сьогодні"

Договору між Україною та Росією про припинення вогню недостатньо для того, щоб Велика Британія скасувала антиросійські санкції. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", – процитував Джонсона його представник у коментарі виданню.

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Він також додав, що тиск на Володимира Путіна має бути посилено, аби Росія повністю змінила свій курс.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки і чекатиме на відповідь від РФ.

Також ми інформували, що в документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.

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Наші янголи-охоронці

Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

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Слава Україні!

Україна 24

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