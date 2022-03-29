Британія не зніме санкції з Росії після припинення вогню – Джонсон

Велика Британія планує посилити тиск на Володимира Путіна

Британія не зніме санкції з РФ після договору про припинення вогню. Фото: колаж "Сьогодні"

Договору між Україною та Росією про припинення вогню недостатньо для того, щоб Велика Британія скасувала антиросійські санкції. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", – процитував Джонсона його представник у коментарі виданню.

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Він також додав, що тиск на Володимира Путіна має бути посилено, аби Росія повністю змінила свій курс.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у столиці Туреччини закінчився раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки і чекатиме на відповідь від РФ.

Також ми інформували, що в документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.