Британія на конференції донорів збиратиме летальну зброю для України

Конференція буде скликана міністром оборони Беном Воллесом

Британія планує зібрати летальну зброю для України. Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія проведе конференцію донорів, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України. Зустріч відбудеться вже у четвер, 31 березня.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії, передає "Європейська правда".

Реклама

Деталі

Конференцію буде скликано міністром оборони Беном Воллесом.

"Побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній окупації та вторгненні до суверенної країни", – сказав він.

Британія не зніме санкції з Росії після припинення вогню – Джонсон

Договору між Україною та Росією про припинення вогню недостатньо для того, щоб Велика Британія скасувала антиросійські санкції. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє Reuters.

"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", – процитував Джонсона його представник у коментарі виданню.

Реклама

Він також додав, що тиск на Володимира Путіна має бути посилено, аби Росія повністю змінила свій курс.