Британія на конференції донорів збиратиме летальну зброю для України

Велика Британія проведе конференцію донорів, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України. Зустріч відбудеться вже у четвер, 31 березня.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії, передає "Європейська правда".
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Конференцію буде скликано міністром оборони Беном Воллесом.
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"Побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній окупації та вторгненні до суверенної країни", – сказав він.
Британія не зніме санкції з Росії після припинення вогню – Джонсон
Договору між Україною та Росією про припинення вогню недостатньо для того, щоб Велика Британія скасувала антиросійські санкції. Про це заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, повідомляє Reuters.
"Прем'єр-міністр заявив, що саме собою припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії щодо Росії", – процитував Джонсона його представник у коментарі виданню.
Він також додав, що тиск на Володимира Путіна має бути посилено, аби Росія повністю змінила свій курс.