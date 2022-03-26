Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

Британія запровадила санкції проти російського виробника дронів

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 01:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські окупанти не зможуть компенсувати втрати безпілотників
У Росії будуть проблеми з дронами/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
У Росії будуть проблеми з дронами/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Велика Британія запровадила нові санкції проти 65 фізичних та юридичних осіб, які причетні до ворожого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, обмеження стосуються російського виробника дронів "Кронштадт", який постачає безпілотники окупантам.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Реклама

Деталі

"Українська ППО майже напевно обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому Росія, швидше за все, була змушена натомість використати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на них та виснаження потужностей", — йдеться в повідомленні.

Санкції Великої Британії завадять "Кронштадту" виробляти нові дрони, а російські окупанти тим часом не зможуть компенсувати втрати безпілотників.

США запровадили санкції проти Держдуми РФ

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ, голови правління Ощадбанку Германа Грефа, а також десятки російських оборонних підприємств через вторгнення в Україну. Про це повідомило Міністерство фінансів США у четвер, 24 березня.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) склало новий список санкцій, який надасть "глибокий і довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок".

Реклама

Депутатів Держдуми звинувачують у тому, що вони підтримали визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та військове вторгнення Росії в Україну. До 12 депутатів Держдуми, які раніше потрапили під санкції, які безпосередньо звернулися до президента Росії з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР", додалися ще 328 російських парламентаріїв.

Управління контролю за іноземними активами також внесло до списку санкцій саму Державну Думу як юридичну особу.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 25 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16100
2
Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
7
Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катери Катери
5
12
Транспорт Транспорт
1089
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Олег Свинчук - 19-річний боєць 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого. Проявив неймовірну мужність та військову майстерність, прикриваючи відхід побратимів під час раптового прориву окупантів на півночі країни. Після прямого влучання з його танку зірвало башту, здетонував боєкомплект… Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Наталія Пісоцька – вихователька центру реабілітації дітей-сиріт у Чернігові. Майже місяць прожила з 30-ма малюками (від 3-х років) у підвалах, доглядала їх, заспокоювала, коли місто запекло бомбили. Зуміла за допомогою військових вивезти дітей до Карпат, одного з місцевих санаторіїв. Читайте розповідь цієї дивовижної жінки, клікнувши тут.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти