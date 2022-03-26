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Британия ввела санкции против российского производителя дронов

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26 марта, 01:59
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Российские оккупанты не смогут компенсировать потери беспилотников
В России будут проблемы с дронами/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В России будут проблемы с дронами/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Великобритания ввела новые санкции против 65 физических и юридических лиц, причастных к враждебному вторжению России в Украину. В частности, ограничения касаются российского производителя дронов "Кронштадт", который поставляет беспилотники оккупантам.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

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"Украинское ПВО почти наверняка ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей", — говорится в сообщении.

Санкции Великобритании помешают "Кронштадту" производить новые дроны, а российские оккупанты тем временем не смогут компенсировать потери беспилотников.

США ввели санкции против Госдумы РФ

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 328 депутатов Госдумы РФ, главы правления Сбербанка Германа Грефа, а также десятков российских оборонных предприятий из-за вторжения в Украину. Об этом сообщило Министерство финансов США в четверг, 24 марта.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) составило новый санкционный список, который окажет "глубокое и долгосрочное воздействие на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок".

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Депутатов Госдумы обвиняют в том, что они поддержали признание независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и военное вторжение России в Украину. К ранее попавшим под санкции 12 депутатам Госдумы, которые непосредственно обратились к президенту России с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР", добавились еще 328 российских парламентариев.

Управление по контролю за иностранными активами также внесло в санкционный список саму Государственную Думу как юридическое лицо.

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Данные на 10:00 25 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
16100
2
Самолеты Самолеты
115
3
Вертолеты Вертолеты
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артиллерия Артиллерия
291
7
Средства ПВО Средства ПВО
49
8
РСЗО РСЗО
90
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
53
11
Катера Катера
5
12
Транспорт Транспорт
1089
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