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США запровадили санкції проти Держдуми РФ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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24 березня, 16:38
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Під обмеження потрапили 328 депутатів
Держдума РФ потрапила до списку санкцій США. Фото: колаж "Сьогодні"
Держдума РФ потрапила до списку санкцій США. Фото: колаж "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 328 депутатів Держдуми РФ, голови правління Ощадбанку Германа Грефа, а також десятки російських оборонних підприємств через вторгнення в Україну. Про це повідомило Міністерство фінансів США у четвер, 24 березня.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) склало новий список санкцій, який надасть "глибокий і довгостроковий вплив на оборонно-промислову базу Росії та її ланцюжок поставок".

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Депутатів Держдуми звинувачують у тому, що вони підтримали визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР" та військове вторгнення Росії в Україну. До 12 депутатів Держдуми, які раніше потрапили під санкції, які безпосередньо звернулися до президента Росії з проханням визнати "ДНР" і "ЛНР", додалися ще 328 російських парламентаріїв.

Управління контролю за іноземними активами також внесло до списку санкцій саму Державну Думу як юридичну особу.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Велика Британія заморозила активи російських Газпромбанку, Альфа-Банку, а також державної судноплавної компанії "Радкомфлот".

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Також ми писали, що після вторгнення Росії в Україну, на країну-агресора посипалися потужні економічні санкції. Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічні заходи було введено Південною Кореєю.

Водночас у США ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб.

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Дані на 09:00 24 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
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