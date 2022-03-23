Депутатам Держдуми РФ заборонили без дозволу залишати країну

У Росії депутатам для того, щоб виїхати за кордон потрібно писати спеціальну заяву голові фракції

Тепер, щоб виїхати з РФ, депутат повинен подати заяву на ім'я Васильева / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутатам Держдуми від "Єдиної Росії" без дозволу голови фракції Володимира Васильєва заборонили залишати країну. Про це в Telegram-каналі повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

Щоб покинути межі Росії народний обранець зобов'язаний написати заяву, в якій буде зазначена мета виїзду, країна куди він вирушає і терміни відсутності.

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У розпорядженні наголошується, що обмеження не поширюються на службові відрядження.

На початку березня у Держдумі висунули пропозицію – заборонити в'їзд назад олігархам та артистам. Російські політики вважають таких людей "зрадниками батьківщини", а їхню позицію "потворною" і тому вирішили діяти за принципами путінського режиму.

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Ситуація в Україні 23 березня

В Україні станом на середу погоджено роботу 9 гуманітарних коридорів. "Укрзалізниця" опублікувала новий графік додатково призначених евакуаційних поїздів, якими можна скористатися, щоб виїхати із гарячих точок.

У Києві російські військові обстріляли Шевченківський та Святошинський район. Стріляли вони по торговому центру, будинках приватного сектору та багатоповерхівці.

Водночас у Рубіжному Луганській області окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей, зокрема двоє дітей

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У Чернігові російські військові розбомбили міст через Десну, який з‘єднував місто з Києвом. Через міст до Чернігова доправлялась гуманітарна допомога, а також проводилася евакуація мирних жителів.