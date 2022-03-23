Депутатам Госдумы РФ запретили без разрешения покидать страну

В России депутатам для того чтобы выехать за рубеж нужно писать специальное заявление главе фракции

Теперь чтобы выехать из РФ, депутат должен подать на имя Васильева заявление / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутатам Госдумы от "Единой России" без разрешения главы фракции Владимира Васильева запретили покидать страну. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Для того чтобы покинуть пределы России народный избранник обязан написать заявление, в котором будет указана цель выезда, страна куда он направляется и сроки отсутствия.

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В распоряжении подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.

В начале марта в Госдуме выдвинули предложение – запретить въезд назад олигархам и артистам. Российские политики считают таких людей "предателями родины", а их позицию "безобразной" и поэтому решили действовать по принципам путинского режима.

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Ситуация в Украине 23 марта

В Украине по состоянию на среду согласована работа 9 гуманитарных коридоров. "Укрзализныця" опубликовала новый график дополнительно назначенных эвакуационных поездов, которыми можно воспользоваться, чтобы выехать из горячих точек.

В Киеве российские военные обстреляли Шевченковский и Святошинский район. Стреляли они по торговому центру, домам частного сектора и многоэтажке.

В тоже время, в Рубежном Луганской области оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.

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В Чернигове российские военные разбомбили мост через Десну, который соединял город с Киевом. По мосту в Чернигов доставлялась гуманитарная помощь, а также проводилась эвакуация мирных жителей.