США введуть додаткові санкції проти Росії вже цього тижня – Білий дім

Джейк Салліван повідомив про узгодження дій Америки

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Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Російської Федерації цього тижня.

Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван, пише CNN.

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"Точні параметри"

"Ви можете очікувати на подальші оголошення про санкції цього тижня", – сказав він.

За словами Саллівана, США погоджують зі своїми союзниками та партнерами точні параметри цих санкцій.

Нагадаємо, речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що наступна допомога від США прибуде до України протягом 24 годин.

"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих постачаннях, які, як ми знаємо, найбільше потребують українці: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.

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