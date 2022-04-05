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СЬОГОДНІ Світові новини США

У Пентагоні розповіли, коли в Україну прибуде ще один пакет військової допомоги

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 02:52
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Техніка надійде не з американських запасів, а її доведеться купувати у підрядників
В Україну прибуде чергова допомога від США/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україну прибуде чергова допомога від США/Фото: колаж: "Сьогодні"

Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн. Ще одна допомога прибуде в нашу країни протягом 24 годин.

Про це повідомляє CNN.

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Речник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що наступна допомога прибуде в Україну протягом 24 годин.

"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих постачаннях, які, як ми знаємо, найбільше потребують українці: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п’ятниці США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів. Також Кірбі зазначив, що ця техніка надійде не з американських запасів, а її доведеться купувати у підрядників.

"Це додатковий інструмент підтримки України. І це не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США", — сказав Кірбі.

Британія хоче озброїти Україну протикорабельними ракетами

Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі. Крім того, це допоможе уникнути обстрілу прибережних міст із моря.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав міністрам, що хоче надати зброю Україні, щоб запобігти наступу російських військових на Одесу. Він наголосив, що це буде так само як британські протитанкові ракети використовувалися, щоб зупинити спроби Путіна захопити Київ.

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Слава Україні!

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