В Пентагоне рассказали, когда в Украину прибудет еще один пакет военной помощи

Техника поступит не из американских запасов, а ее придется покупать у подрядчиков

В Украину прибудет очередная помощь от США/Фото: коллаж: "Сегодня"

Только за прошедшие выходные в Украину прибыло военной помощи США стоимостью $800 млн. Еще одна помощь прибудет в нашу страну в течение 24 часов.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что следующая помощь прибудет в Украину в течение 24 часов.

"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.

Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов. Также Кирби отметил, что эта техника поступит не из американских запасов, а ее придется покупать у подрядчиков.

"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицит, который мог бы повлиять на готовность США", — сказал Кирби.

Британия хочет вооружить Украину противокорабельными ракетами

Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, которые помогут потопить российские военные корабли. Кроме того, это поможет избежать обстрела прибрежных городов из моря.

Реклама

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал министрам, что хочет предоставить оружие Украине, чтобы предотвратить наступление российских военных на Одессу. Он подчеркнул, что это будет так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы остановить попытки Путина захватить Киев.