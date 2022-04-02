США передадуть Україні обладнання для захисту від хіматак — Псакі

Загроза з боку РФ використати хімічну зброю проти України досі існує

В Україну надійде чергова допомога від США/Фото: колаж: "Сьогодні"

США передають Збройним силам України спорядження, зокрема комплекти хімічного захисту. Рішення було прийняте у зв'язку зі загрозою з боку Росії.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Білого Дому Джен Псакі.

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Псакі зазначила, що Вашингтон здійснює згадані постачання з урахуванням наявних загроз з боку Російської Федерації.

"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США передає уряду України захисне спорядження та припаси, які можуть бути розгорнуті у разі застосування Росією хімічної та бактеріологічної зброї проти України. Ми це передаємо разом із низкою інших матеріалів і техніки", — сказала прессекретарка.

США вводять санкції проти 120 організацій із РФ та Білорусі

США вводять експортні санкції проти 120 структур із Росії та Білорусі, пов'язаних з оборонним, аерокосмічним та морським секторами.

У збірнику офіційних документів американського уряду йдеться, що всі внесені до чорного списку організації діяли всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів. Раніше в Білому домі повідомляли, що включення до цього переліку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати американські високі технології без ліцензії, в якій в більшості випадків їм буде відмовлено.

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Мінторг США внесло до чорного списку зокрема КДБ Білорусі, спецпідрозділ КДБ "Альфа" та внутрішні війська МВС Білорусі.

Відомство вносить юрособи з РФ до чорного списку за придбання забороненої експортними обмеженнями продукції для підтримки військової модернізації. Відомство також запроваджує щодо внесених до чорного списку юросіб РФ презумпцію відмови при видачі експортних ліцензій.

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