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СЬОГОДНІ Світові новини США

США допоможуть передати Україні танки Т-72 — ЗМІ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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3 квітня, 04:04
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Процес передачі відбудеться найближчими днями
Україні передадуть танки Т-72/Фото: Міноборони України, колаж: "Сьогодні"
Україні передадуть танки Т-72/Фото: Міноборони України, колаж: "Сьогодні"

США посприяють передачі Україні танків радянського виробництва моделі Т-72. Це відбудеться найближчими днями.

Про це повідомляє CNN.

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Деталі

Доставка "радянських" танків буде здійснюватися з країн-партнерів НАТО. Очікується, що США допоможуть полегшити відповідне перекидання в Україну танків Т-72, досвід експлуатації яких мають військові ЗСУ.

Американський чиновник додав, що танки будуть доставлені "протягом декількох днів, а не тижнів".

Зброя для України

Союзники по НАТО будуть постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Все через те, що країна веде війну за свободу, демократію та спільні цінності. Про це повідомив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

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"Ми маємо продовжувати постачати зброю Україні так довго, як це буде потрібно. Це надзвичайно важливо, бо Україна веде війну за свободу, демократію, наші спільні цінності", — сказав Єнс Столтенберг.

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Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

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Слава Україні!

Україна 24

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