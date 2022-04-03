США помогут передать Украине танки Т-72 — СМИ

Процесс передачи состоится в ближайшие дни

Украине передадут танки Т-72/Фото: Минобороны Украины, коллаж: "Сегодня"

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства модели Т-72. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Подробности

Доставка "советских" танков будет производиться из стран-партнеров НАТО. Ожидается, что США помогут облегчить соответствующий переброс в Украину танков Т-72, опыт эксплуатации которых имеют военные ВСУ.

Американский чиновник добавил, что танки будут доставлены "в течение нескольких дней, а не недель".

Оружие для Украины

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется. Все потому, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Реклама

"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Йенс Столтенберг.

Читайте также