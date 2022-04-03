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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США помогут передать Украине танки Т-72 — СМИ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 апреля, 04:04
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Процесс передачи состоится в ближайшие дни
Украине передадут танки Т-72/Фото: Минобороны Украины, коллаж: "Сегодня"
Украине передадут танки Т-72/Фото: Минобороны Украины, коллаж: "Сегодня"

США поспособствуют передаче Украине танков советского производства модели Т-72. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

Доставка "советских" танков будет производиться из стран-партнеров НАТО. Ожидается, что США помогут облегчить соответствующий переброс в Украину танков Т-72, опыт эксплуатации которых имеют военные ВСУ.

Американский чиновник добавил, что танки будут доставлены "в течение нескольких дней, а не недель".

Оружие для Украины

Союзники по НАТО будут поставлять оружие Украине так долго, как это потребуется. Все потому, что страна ведет войну за свободу, демократию и общие ценности. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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"Мы должны продолжать поставлять оружие Украине так долго, как это будет необходимо. Это чрезвычайно важно, потому что Украина ведет войну за свободу, демократию, наши общие ценности", – сказал Йенс Столтенберг.

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Старший лейтенант Хоменко Андрей – командир десантно-штурмового взвода 80-й бригады. Во время одного боя сумел уничтожить 5 единиц БМП-3 и танк. Осуществил эффективную эвакуацию личного состава разных подразделений бригады, чем спас сотни жизней. Погиб во время истребления вражеского десанта на Николаевщине. Герой Украины. Посмертно.

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Слава Україні!

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