США введут дополнительные санкции против России уже на этой неделе – Белый дом

Джейк Салливан сообщил о согласовании действий Америки

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Соединенные Штаты Америки объявят о новых санкциях против Российской Федерации на этой неделе.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан, пишет CNN.

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"Точные параметры"

"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях на этой неделе", – сказал он.

По словам Салливана, США согласовывают со своими союзниками и партнерами точные параметры этих санкций.

Напомним, спикер Пентагона Джон Кирби отметил, что следующая помощь от США прибудет в Украину в течение 24 часов.

"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", — уточнил спикер Пентагона.

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