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Іспанія, Італія та Данія висилають російських дипломатів через звірства армії РФ в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 17:26
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Представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що підривні дії Росії не залишаться без рішучої відповіді
Дипломатів РФ висилають із багатьох країн світу. Фото: колаж "Сьогодні"
Дипломатів РФ висилають із багатьох країн світу. Фото: колаж "Сьогодні"

Іспанія, Італія та Данія висилають росіян. Також персонами нон грата оголошено низку посадових осіб постійного представництва Росії при ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

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Уряд Іспанії видворить не менше 25 російських дипломатів та співробітників посольства Росії у Мадриді. Як розповіли в уряді, дипломати Росії "несуть загрозу безпеці країни, а також ситуацією, що спостерігається у містах Буча та Маріуполь".

Італія також ухвалила рішення про висилку. Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Відправлення 30 російських дипломатів очікується найближчими днями.

Такої ж думки і представник ЄС Жозеп Боррель, який оголосив про санкції проти дипломатів у ЄС:

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"Протиправні та підривні дії росії, спрямовані проти інтересів та безпеки ЄС і окремих країн-членів, у тому числі порушення Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не залишаться без рішучої відповіді. Сьогодні я оголошую персонами нон грата низку посадовців постійного представництва Росії при ЄС за діяльність, що суперечить дипломатичному статусу", – сказав він.

Росія відповість за всі звірства в Україні: ЄС засудив "бучанську різанину"

Відповідальність за злочини, які окупанти скоїли на території України, мають нести не тільки вони, а й політичне та військове керівництво Росії.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Бореля від імені всіх країн Євросоюзу, яку оприлюднено сьогодні на сайті Європейської Ради.

ЄР засуджує звірства, скоєні російськими збройними силами у низці окупованих українських міст, які наразі звільнені.

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"Свідчення величезної кількості загиблих та поранених серед цивільного населення, а також руйнування громадянської інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої агресивної війни, яку Росія веде проти України та її народу. Масові вбивства у місті Буча та інших містах України будуть внесені до списку звірств, скоєних на європейській землі", – йдеться у заяві.

Також наголошується, що Євросоюз повністю підтримує розслідування військових злочинів та злочинів проти людства, започатковані прокурором Міжнародного кримінального суду, а також Комісією ООН з розслідування таких злочинів.

"Бучанська різанина"

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