Франція висилає десятки дипломатів РФ

Їхня діяльність суперечить інтересам безпеки країни

Йдеться про близько 30 дипломатів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Франція висилає низку російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни.

Про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Франції.

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"Сьогодні ввечері Франція вирішила видворити багатьох російських співробітників з дипломатичним статусом у Франції, діяльність яких суперечить нашим інтересам безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою головною відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", — йдеться у заяві.

Як повідомляє телеканал BFMTV, йдеться про висилання близько 30 російських дипломатів.

Литва висилає із країни посла Росії

Литовський уряд наказав російському послу Олексію Ісакову покинути країну. Крім того, буде закрито російське консульство у Клайпеді. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Водночас було оголошено, що посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться до Литви.

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"У відповідь на російську військову агресію, що триває проти суверенної України, та звірства, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи виснажливу бійню в Бучі та інших українських містах, литовський уряд ухвалив рішення скоротити дипломатичне представництво Литви. Посол Литви в Москві найближчим часом повернеться до Литви", – заявив він.

Міністр заявив, що Литва проінформувала партнерів Європейського союзу (ЄС) та НАТО про це рішення і закликала їх зробити те саме.

Крім того, литовська влада зупиняє прийом компаній, які хочуть перенести свій бізнес з РФ до цієї балтійської країни.

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