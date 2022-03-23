Польща видворить з країни російських дипломатів-шпигунів

Влада Польщі вишле з країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, несумісну із статусом дипломата. Про це повідомляє польське Onet видання з посиланням на джерела в уряді.
Повідомляється, що сьогодні вранці російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва викликали до МЗС Польщі.
У списку дипломатів, "які, на думку польської влади, займалися шпигунством, співробітники посольства Росії у Варшаві, а також їхні дружини, які під прикриттям мали збирати секретну інформацію і вербувати польських громадян для співпраці на благо Російської Федерації.
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Цю інформацію на нараді підтвердив прессекретар міністра координатора спецслужб Станіслав Жарін, який повідомив, що Служба внутрішньої безпеки підготувала список із 45 осіб з дипломатичних кіл, які працюють на російські спецслужби.
Водночас у російській дипмісії у Варшаві працює трохи більше 50 дипломатів.
Ситуація з російськими дипломатами
- 18 березня кілька країн вирішили вислати зі своєї території дипломатів РФ. Серед країн, які ухвалили таке рішення: Естонія, Латвія та Литва.
- Крім того, стало відомо, що російським та білоруським дипломатам заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту.
- 9 березня стало відомо, що Венеціанська комісія ініціює припинення права Росії на представництво у Комісії.