Росію хочуть викинути з Венеційської комісії

Міжнародні організації не хочуть бачити країну-агресора у своїх лавах

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Венеційська Комісія ініціює припинення права Росії на представництво у Комісії. Про це говориться у повідомленні Конституційного суду України.



"Члени Бюро Венеційської комісії 8 березня погодили рішення, щоб президентка ВК пані Клер Базі-Малорі звернулася до Комітету Міністрів Ради Європи з питанням про припинення права Росії на представництво у Венеційській Комісії. Про це повідомив член Венеційської Комісії, заступник Голови Конституційного Суду України Сергій Головатий", — говориться у повідомленні.

Повноважним органом ухвалити рішення щодо припинення представництва РФ у Венеційській Комісії є Комітет Міністрів Ради Європи, повідомляє КСУ.

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Очікується, що Комітет Міністрів ухвалить своє рішення з цього питання 10 березня.

Світ проти РФ