Россию хотят выбросить из Венецианской комиссии

Венецианская Комиссия инициирует прекращение права России на представительство в Комиссии. Об этом говорится в сообщении Конституционного суда Украины.
"Члены Бюро Венецианской комиссии 8 марта согласовали решение, чтобы президент ВК госпожа Клер Бази-Малори обратилась в Комитет Министров Совета Европы с вопросом о прекращении права России на представительство в Венецианской Комиссии. Об этом сообщил член Венецианской Комиссии, заместитель председателя Конституционного Суда Украины Сергей Головатый", — говорится в сообщении.
Полномочным органом принять решение о прекращении представительства РФ в Венецианской Комиссии является Комитет Министров Совета Европы, сообщает КСУ.
Ожидается, что Комитет Министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.
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