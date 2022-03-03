Канада требует исключения РФ из Интерпола

Ряд других стран тоже поддерживают исключение России из международной организации

Трюдо заявил, что Канада и другие страны поддерживают исключение РФ из Интерпола/Фото: коллаж: "Сегодня"

Канада выступает за прекращение членства России в международной организации Интерпол. Это поддерживают и другие страны.

Об этом сообщает Global News.

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"Такой шаг Канада и другие страны поддерживают, поскольку верят, что сотрудничество между правоохранительными органами зависит от коллективной приверженности всемирной декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

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