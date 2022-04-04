Литва висилає із країни посла Росії

Литва ухвалила таке рішення через російську військову агресію, що продовжується проти України

Посол РФ Олексій Ісаков (фото ліворуч) та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (фото справа) / Фото: Колаж: Сьогодні

Литовський уряд наказав російському послу Олексію Ісакову покинути країну. Крім того, буде закрито російське консульство у Клайпеді. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише LRT.

Водночас, було оголошено, що посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться до Литви.

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"У відповідь на російську військову агресію, що триває проти суверенної України, та звірства, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи виснажливу бійню в Бучі та інших українських містах, литовський уряд ухвалив рішення скоротити дипломатичне представництво Литви. Посол Литви в Москві найближчим часом повернеться до Литви", – заявив він.

Міністр заявив, що Литва проінформувала партнерів Європейського союзу (ЄС) та НАТО про це рішення і закликала їх зробити те саме.

Крім того, литовська влада зупиняє прийом компаній, які хочуть перенести свій бізнес з РФ до цієї балтійської країни.

Ситуація з російськими дипломатами