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Литва висилає із країни посла Росії

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 квітня, 16:58
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Литва ухвалила таке рішення через російську військову агресію, що продовжується проти України
Посол РФ Олексій Ісаков (фото ліворуч) та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (фото справа)
Посол РФ Олексій Ісаков (фото ліворуч) та міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (фото справа) / Фото: Колаж: Сьогодні

Литовський уряд наказав російському послу Олексію Ісакову покинути країну. Крім того, буде закрито російське консульство у Клайпеді. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, пише LRT.

Водночас, було оголошено, що посол Литви в Москві Ейтвідас Баярунас найближчим часом повернеться до Литви.

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"У відповідь на російську військову агресію, що триває проти суверенної України, та звірства, що здійснюються російськими збройними силами в різних окупованих українських містах, включаючи виснажливу бійню в Бучі та інших українських містах, литовський уряд ухвалив рішення скоротити дипломатичне представництво Литви. Посол Литви в Москві найближчим часом повернеться до Литви", – заявив він.

Міністр заявив, що Литва проінформувала партнерів Європейського союзу (ЄС) та НАТО про це рішення і закликала їх зробити те саме.

Крім того, литовська влада зупиняє прийом компаній, які хочуть перенести свій бізнес з РФ до цієї балтійської країни.

Ситуація з російськими дипломатами

  • Влада Нідерландів вирішила вислати 17 російських дипломатів, які місцева розвідка вважає за офіцерів спецслужб Росії.
  • Влада Бельгії ухвалила рішення про висилку зі своєї країни 21 російського дипломата за діяльність, пов'язану зі шпигунством або незаконним поширенням впливу.
  • МЗС Чехії поінформував посольство Росії у Празі про оголошення одного з дипломатичних співробітників посольства персоною нон грата.
  • 28 березня Північна Македонія оголосила про висилку п'ятьох російських дипломатів.
  • Ірландія наказала чотирьом високопоставленим російським чиновникам покинути країну через дії, які тут порахували такими, що "не відповідають міжнародним стандартам дипломатичної поведінки".
  • 23 березня влада Польщі заявила, що вишле із країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, несумісну зі статусом дипломата.
  • 18 березня кілька країн вирішили вислати зі своєї території дипломатів РФ.
  • Крім того, стало відомо, що російським та білоруським дипломатам заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту.
  • 9 березня стало відомо, що Венеціанська комісія ініціює припинення права Росії на представництво у Комісії.

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