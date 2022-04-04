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Литва высылает из страны посла России

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 апреля, 16:58
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Литва приняла такое решение из-за продолжающейся российской военной агрессии против Украины
Посол РФ Алексей Исаков (фото слева) и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (фото справа)
Посол РФ Алексей Исаков (фото слева) и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Литовское правительство предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Кроме того, будет закрыто российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет LRT.

В то же время было объявлено, что посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.

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"В ответ на продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая изнурительную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву", – заявил он.

Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров Европейского союза и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.

Кроме того, литовские власти приостанавливают прием компаний, которые хотят перенести свой бизнес из РФ в эту балтийскую страну.

Ситуация с российскими дипломатами

  • Власти Нидерландов решили выслать 17 российских дипломатов, которые местная разведка считает офицерами спецслужб России.
  • Власти Бельгии приняли решение о высылке из своей страны 21 российского дипломата за деятельность, связанную со шпионажем или незаконным распространением влияния.
  • МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата.
  • 28 марта Северная Македония объявила о высылке пяти российских дипломатов.
  • Ирландия предписала четырем высокопоставленным российским чиновникам покинуть страну из-за действий, которые здесь посчитали "не соответствующими международным стандартам дипломатического поведения".
  • 23 марта власти Польши заявили, что вышлют из страны 40 представителей внешнеполитического ведомства РФ за их деятельность, несовместимую со статусом дипломата.
  • 18 марта несколько стран решили выслать со своей территории дипломатов РФ.
  • Кроме того, стало известно, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения Европейского парламента.
  • 9 марта стало известно, что Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство в Комиссии.

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