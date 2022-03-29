П'ять країн Заходу вирішили видворити російських дипломатів за шпигунство

Їхня діяльність порушує Віденську конвенцію дипломатії

Деякі країни "забракували" так багато дипломатів, що за ними потрібно відправляти цілий літак / Колаж "Сьогодні"

Західні країни продовжують кампанію з виявлення шпигунів серед працівників дипломатичних місій Росії. Таким співробітникам дуже швидко видається розпорядження негайно зібрати валізи та повернутися додому.

Сайт "Сьогодні" підбив підсумки, скільком російським дипломатам лише 28-29 березня наказали повертатися додому.

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Нідерланди

Влада Нідерландів вирішила вислати 17 російських дипломатів, які місцева розвідка вважає офіцерами спецслужб Росії. "Нідерланди видворяють 17 російських розвідників, які працюють у російських представництвах у Нідерландах під дипломатичним прикриттям", – повідомив у Twitter глава МЗС країни Вопке Хукстра.

За його словами, дипломати, яких вирішили вислати, "являють загрозу безпеці" Нідерландів, що підтвердила місцева розвідка.

Бельгія

За даними агенції Associated Press, влада Бельгії ухвалила рішення про висилку зі своєї країни 21 російського дипломата за діяльність, пов'язану зі шпигунством або незаконним поширенням впливу.

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Дипломатам дали два тижні на те, щоб залишити країну, заявила у вівторок агентству офіційний представник міністерства закордонних справ Бельгії Ельке Паттін.

Чехія

Тут поки що знайшли одного шпигуна і вирішили вислати його з країни. "МЗС Чехії поінформувало посольство Росії в Празі про оголошення одного з дипломатичних співробітників посольства персона нон-грата", – йдеться на сторінці відомства у Твіттері.

У МЗС уточнили, що співробітник посольства, що висилається, повинен виїхати з Чехії протягом 72 годин. Також у відомстві зазначили, що Прага разом із союзниками "обмежує присутність російських спецслужб у ЄС".

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Македонія

Днем раніше, 28 березня 2022 року, Північна Македонія оголосила про висилку п'яти російських дипломатів. "Російський посол у Скоп'є Сергій Базднікін був викликаний у МЗС, де йому було вручено ноту про те, що перебування п'ятьох співробітників російського посольства в країні є небажаним ", – зазначає місцева агенція MIA.

Їх підозрюють у "здійсненні діяльності, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини".

Ірландія

Ірландія наказала чотирьом високопоставленим російським чиновникам залишити країну через дії, які тут порахували такими, що "не відповідають міжнародним стандартам дипломатичної поведінки", повідомляє Associated Press.

Польща

Минулого тижня влада Польщі оголосила про висилку з країни 40 представників зовнішньополітичного відомства РФ за їхню діяльність, яка не сумісна зі статусом дипломат.

Про це повідомляє польське видання Onet з посиланням на джерела в уряді.

Відповідь Росії

МЗС Росії також визначилося з тим, кого як заходи у відповідь вони висилають зі своєї країни. Росія вирішила вислати чотирьох дипломатів посольства Литви, трьох – посольства Латвії та трьох – посольства Естонії в Росії. Про це повідомляється ЗМІ із посиланням на сайт дипломатичного відомства РФ.

Ці країни минулого тижня почали висилку російських дипломатів, до яких появилися претензії.