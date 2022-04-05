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Франция высылает десятки дипломатов РФ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 апреля, 02:31
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Их деятельность противоречит интересам безопасности страны
Речь идет об около 30 дипломатах/Фото: коллаж: "Сегодня"
Речь идет об около 30 дипломатах/Фото: коллаж: "Сегодня"

Франция высылает ряд русских дипломатов, деятельность которых противоречит интересам безопасности страны.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Франции.

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"Сегодня вечером Франция решила выдворить многих российских сотрудников с дипломатическим статусом во Франции, деятельность которых противоречит нашим интересам безопасности. Эта акция является частью европейского подхода. Наша главная ответственность всегда — обеспечение безопасности французов и европейцев", — говорится в заявлении.

Как сообщает телеканал BFMTV, речь идет о высылке около 30 российских дипломатов.

Литва высылает из страны посла России

Литовское правительство приказало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну. Кроме того, будет закрыто российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В то же время было объявлено, что посол Литвы в Москве Эйтвидас Баярунас в ближайшее время вернется в Литву.

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"В ответ на продолжающуюся российскую военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершаемые российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, включая изнурительную бойню в Буче и других украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить дипломатическое представительство Литвы. Посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется в Литву", – заявил он.

Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров Европейского союза и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.

Кроме того, литовские власти приостанавливают прием компаний, которые хотят перенести свой бизнес из РФ в эту балтийскую страну.

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