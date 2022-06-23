Шольц рассказал, возможны ли мирные переговоры между Россией и Украиной

Шольц рассказал, способна ли Россия на мирные переговоры с Украиной/Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS. Коллаж: "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин все еще верит в возможность навязать выгодные ему условия завершения войны.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.

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Во время своего выступления в среду, 22 июня, в Бундестаге канцлер Германии заявил, что не видит перспектив мирных переговоров между Украиной и Россией. Это связано с позицией президента РФ, который считает, что условия мира можно навязать.

Шольц отметил, что возможность переговоров остается далекой перспективой. Таким образом, единственной целью остается то, чтобы Украина оттолкнула российских оккупантов.

Также он добавил, что в связи с нынешним кризисом политики безопасности Германия берет на себя особую ответственность, расширив свое военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы защитить территорию альянса.

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Шольц поблагодарил парламентариев, одобривших специальные расходы для Бундесвера. Он пояснил, что безопасность – это самое важное, что государство обязано обеспечить для своих граждан. В этом же выступлении Шольц отметил, что Россия ведет беспощадную войну против украинского народа, поэтому Украина и в дальнейшем будет получать поддержку – финансовую, экономическую, гуманитарную, политическую и, не в последнюю очередь, по поставкам оружия.

Шольц назвал главный страх Путина перед НАТО и ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин опасается, что на Россию может распространиться "искра демократии", поэтому хозяин Кремля ведет политику, направленную на развал НАТО и ЕС.

"Очевидно, Путин боится, что искра демократии может долететь до России. Поэтому он годами проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет вернуться к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать", – написал Шольц в Twitter.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Шольц обнадежил украинцев заявлением о расширении ЕС. Также мы писали, что канцлер Германии пообещал точно дать Украине оружие, но есть нюанс.