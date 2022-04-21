Шойгу соврал Путину о взятии Мариуполя: тот "остановил" штурм "Азовстали"

Сергей Шойгу и Владимир Путин обсудили "Азовсталь". Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, так как хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждает, что оккупанты "взяли под контроль" украинский Мариуполь и якобы нужны 3-4 дня для того, чтобы "завершить работу на "Азовстали".
"Сегодня" рассказывает подробности.
Что сказал Путин?
"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела", – заявил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Президент страны-агрессора сказал, что российская сторона якобы "гарантирует жизнь всем тем, кто сдастся в "Азовстали".
Шойгу соврал, что Мариуполь взят под контроль РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал Путину, что российским военным якобы удалось взять под контроль украинский Мариуполь. По его словам, нужно 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".
Шойгу также назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова".
Россия несет серьезные потери
Несмотря на сверхсложную ситуацию, полк "Азов" за последние двое суток уничтожил 3 танка, 2 БМП и БТР России.
Как сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 21 000 человек ликвидировано;
- танков ‒ 829;
- боевых бронированных машин ‒ 2118;
- артиллерийских систем – 393;
- РСЗО – 136 ед.;
- средств ПВО – 67 ед.;
- самолетов – 172;
- вертолетов – 151;
- автомобильной техники – 1508 ед.;
- кораблей/катеров – 8;
- цистерн с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166;
- специальной техники – 27;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин хотел захватить Киев за три дня, однако он не рассчитал, что украинская армия так сильна, и его планы провалились.