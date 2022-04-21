Шойгу збрехав Путіну про взяття Маріуполя: той "зупинив" штурм "Азовсталі"

Сергій Шойгу та Володимир Путін обговорили "Азовсталь". Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових. Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджує, що окупанти "взяли під контроль" український Маріуполь і нібито потрібно 3-4 дні для того, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

"Сьогодні" розповідає подробиці.

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Що сказав Путін?

"Не потрібно лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", – заявив Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Президент країни-агресора сказав, що російська сторона нібито "гарантує життя всім тим, хто здасться в "Азовсталі".

Шойгу збрехав, що Маріуполь взято під контроль РФ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів Путіну, що російським військовим нібито вдалося взяти під контроль український Маріуполь. За його словами, потрібно 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

Шойгу також назвав Маріуполь "столицею націоналістичного "Азова".

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Росія зазнає серйозних втрат

Незважаючи на надскладну ситуацію, полк "Азов" за останні дві доби знищив 3 танки, 2 БМП та БТР Росії.

Як повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 21 000 осіб ліквідовано;

танків ‒ 829;

бойових броньованих машин ‒ 2118;

артилерійських систем – 393;

РСЗВ – 136 од.;

засобів ППО – 67 од.;

літаків – 172;

гелікоптерів – 151;

автомобільної техніки – 1508 од.;

кораблів/катерів – 8;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 166;

спеціальної техніки – 27;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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Раніше повідомляли, що Володимир Путін хотів захопити Київ за три дні, проте він не зважив, що українська армія така сильна, і його плани провалилися.

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