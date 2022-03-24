Шойгу засветился на заседании Совбеза РФ, но в Сети засомневались в достоверности (видео)

Шойгу якобы появился на заседании Совбеза РФ в онлайн-формате. Фото: коллаж "Сегодня"

"Пропавший" на 13 дней министр обороны РФ Сергей Шойгу объявился. Он докладывал на Совбезе России о ходе войны против Украины.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Реклама

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Шойгу не появлялся в публичном пространстве на протяжении 13 дней в связи с тем, что у него "много забот", связанных с войной российского государства против Украины. В то же время представитель Кремля заявил, что глава оборонного ведомства участвовал в сегодняшнем заседании Совета безопасности РФ.

По данным издания, журналист CNN спросил у Пескова о самочувствии Шойгу, так как он давно не появлялся в информационном поле, а также попросил прокомментировать данные издания "Агентство" о том, что у министра могут быть проблемы со здоровьем.

"Не могу (успокоить. – Ред.). Не нужно слушать издание "Агентство". Обращайтесь в министерство обороны", – сказал пресс-секретарь хозяина Кремля.

Реклама

В Сети также появились кадры, на которых можно увидеть, что Шойгу отображен на экране монитора президента РФ Владимира Путина во время совещания.

Но в соцсетях засомневались в том, насколько настоящий Шойгу из сегодняшнего ролика. Внимание на верхний левый угол. На кадрах видно, то черный экран, то министра, который сидит обездвижено.

Реклама

Как часто Шойгу появлялся в СМИ до 11 марта

До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.

4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.

1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.

27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.

24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского отреагировали на внезапное исчезновение Шойгу.

Также напомним, журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина заявил, что исчезновение министра обороны России Сергея Шойгу может быть связано с тем, что он не хочет применять ядерное оружие.