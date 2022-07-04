Штайнмайер заявил о начале новой эры после войны в Украине: изменится все

Франк-Вальтер Штайнмайер (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мир находится на пороге новой эры – после войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом так, будто ничего не произошло.

Об этом сообщает DW.

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По его словам, жестокая агрессивная война России против Украины стала причиной сильнейшей динамики геополитических и геоэкономических изменений, конец и последствия которых удаленно непредсказуемы.

Штайнмайер считает, что теперь мир нуждается в политической, военной и экономической переориентации.

"Мы должны сделать наши демократии, нашу экономику устойчивыми, не забывая о наших целях – мировом порядке, основанном на правилах, и либеральной, справедливой и благоприятной для климата глобальной экономики", – сказал он.

Одной из целей президент Германии назвал независимость от авторитарных стран. По его убеждению, необходимо также находить новых партнеров, например Сингапур, Индонезию или страны Африки. Вместо того, чтобы рассматривать их как нуждающиеся страны "надо наконец признать их такими, какие они являются: важными партнерами, которые могут помочь существовать в новом мире", сказал Штайнмайер.

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Ранее мы сообщали, что Штайнмайер утратил надежду на партнерство с Россией.

Также напомним, РФ "душит" Германию газом: как отреагировали немцы на шантаж Кремля.