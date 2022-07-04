Штайнмаєр заявив про початок нової ери після війни в Україні: зміниться все

Франк-Вальтер Штайнмаєр (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що світ перебуває на порозі нової ери – після війни в Україні не можна буде займатися політикою та бізнесом так, ніби нічого не сталося.

Про це повідомляє DW.

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За його словами, жорстока агресивна війна Росії проти України стала причиною найсильнішої динаміки геополітичних та геоекономічних змін, кінець та наслідки яких віддалено непередбачувані.

Штайнмайєр вважає, що тепер світ потребує політичної, військової та економічної переорієнтації.

"Ми повинні зробити наші демократії, нашу економіку стійкими, не забуваючи про наші цілі – світовий порядок, заснований на правилах, та ліберальна, справедлива і сприятлива для клімату глобальна економіка", – сказав він.

Однією з цілей президент Німеччини назвав незалежність від авторитарних держав. На його переконання, необхідно також знаходити нових партнерів, наприклад, Сингапур, Індонезію чи країни Африки. Замість того, щоб розглядати їх як країни, які мають потреби, "треба нарешті, визнати їх такими, які вони є: важливими партнерами, які можуть допомогти існувати в новому світі", сказав Штайнмаєр.

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Раніше ми повідомляли, що Штайнмаєр втратив надію на партнерство із Росією.

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