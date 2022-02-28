Швейцария следом за ЕС замораживает российские активы

Еще одна страна присоединилась к санкциям / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Швейцарии применит все европейские санкции и заморозить российские авуары. Такое решение принял президент страны Иньяцио Кассис. Об этом пишет Reuters.

"Швейцария также вводит санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, они вступают в силу незамедлительно", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом.

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Сообщается, что будет доставляться гуманитарная помощь людям, бежавшим в Польшу.

Швейцария пыталась сохранять свой традиционный нейтралитет, одновременно осуждая войну России, что, по ее словам, могло сделать ее потенциальным посредником в переговорах между Украиной и РФ. Но она столкнулась с растущим давлением, после чего решила встать на сторону Запада и одобрить наказание для Москвы.

Санкции против РФ

На фоне новостей об отключении от SWIFT, санкциях против Центробанка и других ответных мер против экономики РФ у россиян началась настоящая паника.

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Очереди в банкоматах стоят с 5 утра и достигают нескольких сот метров в длину, а наличка, которую массово пытаются снять люди, быстро заканчивается.

"Сегодня" раньше писали, что Украина требует отключить РФ от платежных системVisa и MasterCard, и рассказывали, что будет с карточками россиян в случае отключения от SWIFT.

В ответ на кремлевское нападение на Украину Великобритания вводит санкции против российского Центробанка. Ранее это уже сделали Евросоюз и США.

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Под санкции Европы также попали 26 человек, которые являются членами правительства и Госдумы РФ. Напомним, что ранее ограничения были введены против российских депутатов, которые поддержали вторжение России в Украину.