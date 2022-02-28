Швейцарія слідом за ЄС заморожує російські активи

Ще одна країна приєдналася до санкцій / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд Швейцарії застосує всі європейські санкції та заморозить російські авуари. Таке рішення ухвалив президент країни Іньяціо Кассіс. Про це пише Reuters.

"Швейцарія також запроваджує санкції проти російського президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, вони набувають чинності негайно", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що Швейцарія підтверджує свою солідарність із Україною та її народом.

Реклама

Повідомляється, що доставлятиметься гуманітарна допомога людям, які втекли до Польщі.

Швейцарія намагалася зберігати свій традиційний нейтралітет, одночасно засуджуючи війну Росії, що, за її словами, могло зробити її потенційним посередником у переговорах між Україною та РФ. Але вона зіткнулася з зростаючим тиском, після чого вирішила стати на бік Заходу і схвалити покарання для Москви.

Санкції проти РФ

На тлі новин про відключення від SWIFT, санкції проти Центробанку та інших заходів у відповідь проти економіки РФ у росіян почалася справжня паніка .

Реклама

Черги в банкоматах стоять з 5 ранку і досягають кількох сотень метрів завдовжки, а готівка, яку масово намагаються зняти люди, швидко закінчується.

"Сьогодні" раніше писали, що Україна вимагає відключити РФ від платіжних систем Visa та MasterCard, і розповідали, що буде з картками росіян у разі відключення від SWIFT.

У відповідь на кремлівський напад на Україну Великобританія запроваджує санкції проти російського Центробанку . Раніше це вже зробили Євросоюз та США.

Реклама

Під санкції Європи також потрапили 26 осіб, які є членами уряду та Держдуми РФ. Нагадаємо, що раніше обмеження було введено проти російських депутатів, які підтримали вторгнення Росії в Україну.