Си Цзиньпин заявил Байдену, что Китай не хочет видеть войну в Украине

Президент США Джо Байден (слева) и глава Китая Си Цзиньпин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям, разворачивающимся в Украине, "не отвечают ничьим интересам".

Об этом сообщают китайские государственные СМИ, пишет Reuters.

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Заявление Си Цзиньпиня

По словам главы Китая, межгосударственные отношения не могут перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не в чьих-либо интересах.

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – сказал он.

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Lintao Zhang

Кроме этого, Си Цзиньпин сказал, что Китай и США должны направлять двусторонние отношения "в правильном направлении".

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РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь

РФ попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной, сообщает The New York Times.

По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай оказать ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. Как рассказал чиновник, РФ обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, поскольку испытывает огромные проблемы из-за введенных против нее санкций.

Напомним, китайский авианосец проплыл недалеко от Тайваня всего за несколько часов до начала переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

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