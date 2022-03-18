Сі Цзіньпін заявив Байдену, що Китай не хоче бачити війну в Україні

Президент США Джо Байден (ліворуч) та глава Китаю Сі Цзіньпін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, що конфлікти і конфронтації, подібні до подій, що розгортаються в Україні, "не відповідають нічиїм інтересам".

Про це повідомляють китайські державні ЗМІ, пише Reuters.

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Заява Сі Цзіньпіня

За словами глави Китаю, міждержавні відносини не можуть перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не в чиїхось інтересах.

"Українська криза – це те, чого ми не хочемо бачити", – сказав він.

Крім цього, Сі Цзіньпін сказав, що Китай та США мають спрямовувати двосторонні відносини "в правильному напрямку".

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РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу

РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною, повідомляє The New York Times.

За словами офіційних осіб США, Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. Як розповів чиновник, РФ звернулася до Китаю з проханням про додаткову економічну допомогу, оскільки має величезні проблеми через введені проти неї санкції.

Нагадаємо, китайський авіаносець проплив недалеко від Тайваню лише за кілька годин до початку переговорів президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

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