Китай влаштував провокацію перед переговорами Байдена та Сі Цзіньпіна

Біля берегів Тайваню пройшов китайський військовий корабель

Джо Байден та Сі Цзіньпін проведуть переговори / Фото: Колаж: Сьогодні

Китайський авіаносець проплив неподалік Тайваню всього за кілька годин до початку переговорів президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на інформоване джерело, авіаносець "Шаньдун" проплив неподалік контрольованого Тайванем острова Цзіньмень.

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Після цього ракетний есмінець США "Ральф Джонсон" пішов за китайським авіаносцем. За ситуацією спостерігали ракетні кораблі Тайваню.

В уряді КНР заявили, що "Шаньдун" має "регулярний графік навчань".

"Ми не повинні пов'язувати це зі спілкуванням глав держав Китаю та США", – повідомив журналістам представник МЗС КНР.

Інцидент був зафіксований приблизно за 12 години до того, як президент США Джо Байден має говорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

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Джерело Reuters назвало час руху "Шаньдуна" так близько до цих переговорів "провокаційним". Також зазначено, що авіаносець йшов у світлу пору доби, тоді як попередні місії виконувались уночі.

Тайвань вже перебуває у стані підвищеної готовності через війну в Україні, побоюючись, що Китай скористається ситуацією, щоб розпочати вторгнення.

В ашингтон не має офіційних дипломатичних відносин з Тайбеєм, але він є найважливішим союзником Тайваню та постачальником зброї.

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РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу

РФ попросила у Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною, повідомляє The New York Times.

За словами офіційних осіб США, Росія попросила Китай надати їй військову техніку та підтримку у війні з Україною. Як розповів чиновник, РФ звернулася до Китаю з проханням про додаткову економічну допомогу, оскільки має величезні проблеми через введені проти неї санкції.

Адміністрація президента США сподівається переконати Китай чинити тиск на Путіна, щоб той змінив свій курс щодо України. В адміністрації Байдена вважають, що можна відмовити Китай від збільшення допомоги Росії.