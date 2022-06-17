Скабеева поугрожала США "чем-то тяжелым", но "забыла" про главную деталь

Пропагандисты угрожают США. Коллаж "Сегодня"

Российская пропаганда продолжает накачивать зрителей фейками о преданных союзниках РФ, при этом используя методы, которые уже не раз давали сбой. Например – говорить только часть информации, совершенно закрывая глаза на главные смыслы.

Так было, когда в Совбезе ООН представитель РФ Василий Небензя пытался сманипулировать цитатами из интервью чиновницы из освобожденной от оккупантов Бучи, но был пойман на лжи постпредом Украины Сергеем Кислицей. Повторила прием недавно пропагандистка Ольга Скабеева, рассказывая о заявлении властей Никарагуа.

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"Сенсационное заявление президента Никарагуа Даниэля Ортега. Он разрешил ввести в страну российские войска. – корабли, самолеты. Зайти в Никарагуа наши войска, российские, могут уже со второй половины 2022-го года. А как вы хотели? Если американские ракетные системы с украинской территории лишь чуть-чуть не достают до Москвы, то и России пора заворачивать. что-то тяжелое поближе к американскому "Граду" на холме", – заявила Скабеева в эфире канала "Россия 1".

Ложь развенчала российская телеведущая Ксения Собчак, отметив, что решение Ортега не касается только России и в целом в рутинном порядке принимается дважды в год.