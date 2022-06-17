Скабєєва пригрозила США "чимось важким", але "забула" про головну деталь

Пропагандисти загрожують США. Колаж "Сьогодні"

Російська пропаганда продовжує накачувати глядачів фейками про відданих союзників РФ, використовуючи методи, які вже не раз давали збій. Наприклад – говорити лише частину інформації, зовсім заплющуючи очі на головні смисли.

Так було, коли в Раді безпеки ООН представник РФ Василь Небензя намагався маніпулювати цитатами з інтерв'ю чиновниці зі звільненої від окупантів Бучі, але його спіймав на брехні постпред України Сергій Кислиця. Повторила прийом недавно пропагандистка Ольга Скабєєва, розповідаючи про заяву влади Нікарагуа

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"Сенсаційна заява президента Нікарагуа Даніеля Ортега. Він дозволив увести у країну російські війська. Кораблі, літаки. Зайти до Нікарагуа наші війська, російські, можуть уже з другої половини 2022 року. А як ви хотіли? Якщо американські ракетні системи з української території лише трохи не дістають до Москви, то й Росії настав час завертати щось важке ближче до американського "Граду" на пагорбі", – заявила Скабеєва в ефірі каналу "Росія 1".

Брехню розвінчала російська телеведуча Ксенія Собчак, зазначивши, що рішення Ортега не стосується лише Росії і загалом у рутинному порядку ухвалюється двічі на рік.